Exclusief voor abonnees Iris leidt team van contact tracers in Nijlen: “Het grootste probleem? Valse namen en nummers” Annelin Marien

14 augustus 2020

17u15 1 Nijlen De gemeente Nijlen heeft sinds eind juli een team van contact tracers om lokale uitbraken op te sporen. En dat blijkt nodig te zijn: Nijlen kleurt donkerrood, vorige week moesten vier horecazaken de deuren sluiten. Iris Mulkens, algemeen directeur van lokaal bestuur Nijlen, coördineert het team: “Ik ben fier op mijn belteam, zij hebben op korte termijn snel geschakeld.”

Volgens de cijfers van Sciensano (laatste update 13 augustus) kleurt de gemeente Nijlen als één van de enige gemeenten in de provincie donkerrood. Met 21 nieuwe besmettingen de laatste 7 dagen zit de gemeente ver boven de alarmdrempel. Dat hoge cijfer kan gelinkt worden aan de verschillende Kesselse cafés die vorige week de deuren moesten sluiten. De burgemeester ging zeer snel over tot sluiting, en dat is te danken aan het Nijlense team van contact tracers. Iris Mulkens coördineert dat team.

Niet wie, maar waar

“Het verschil met de contact tracing van de Vlaamse overheid zit hem in de soort vragen die gesteld worden”, aldus Mulkens. “De Vlaamse overheid vraagt aan burgers die positief getest zijn met wié ze contact hebben gehad. Lokaal bestuur Nijlen bevraagt bij positief geteste burgers wáar ze zijn geweest. Dat is een belangrijke vraag om kort op de bal te spelen en lokale broeihaarden snel te kunnen lokaliseren.”

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen