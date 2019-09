Inwoners mogen ondernemers voor prijs ‘Het gemeentelijke compliment’ doorgeven Antoon Verbeeck

01 september 2019

Op de ‘Dag van de Ondernemer’ op vrijdag 22 november 2019 wordt voor de derde keer de award ‘Het gemeentelijke compliment’ uitgereikt. De gemeente spreekt met dit gebaar erkenning en waardering uit voor ondernemers die een bijzondere verdienste hebben of die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet. Er zijn drie categorieën: starter van het jaar, ondernemer van het jaar en er is een publieksprijs. De keuze verloopt in twee ronden. Tot 25 september kunnen ondernemers genomineerd worden. Iedere Nijlenaar kan iemand of een zaak nomineren door de gegevens van hun ondernemer naar keuze te mailen naar info@nijlen.be. Vermeld in de titelbalk ‘Gemeentelijk compliment + naam van de ondernemer’. Vanaf 30 september tot 31 oktober verschijnt de lijst van genomineerden op de gemeentelijke Facebook en www.nijlen.be en dan kan je stemmen voor de publieksprijs. De ‘starter van het jaar’ en de ‘ondernemer van het jaar’ wordt door de adviesraad ‘Ondernemend Nijlen’ en het college van burgemeester en schepenen gekozen uit de lijst van genomineerden.