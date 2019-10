Inwoners knutselen borden van spelende kinderen in elkaar voor meer verkeersveiligheid Antoon Verbeeck

Nijlen Inwoners uit de Kesselse Veldstraat zijn volop aan het timmeren en schilderen voor meer verkeersveiligheid.

De zijstraat van de Berlaarsesteenweg is zone 30 en in het eerste deel van de straat geldt bovendien eenrichtingsverkeer, maar niet iedereen houdt zich aan die regels. De inwoners willen automobilisten nu sensibiliseren met zelfgemaakte borden in de vorm van kinderen. “In onze straat wonen heel wat gezinnen, waarvan de kinderen soms op straat spelen. Helaas rijden de laatste tijd heel wat spookrijders en snelheidsduivels door onze straat”, zegt Sarah van Wolputte. “We hebben de schepen van Mobiliteit al op de hoogte gebracht, maar hij verwees ons door naar de politie. Het is voorlopig nog wachten op actie, maar ondertussen blijven we niet bij de pakken zitten. We hebben daarom borden in de vorm van kinderen in elkaar geknutseld. De borden kregen een fluohesje, zodat het lijkt of er kinderen op straat spelen. We hopen dat dit een effect zal hebben op het rijgedrag.”

De buren willen zeker tien borden in hun voortuin plaatsen. Het gemeentebestuur van Nijlen gaat onderzoeken of het de signalisatie in de straat kan verbeteren. Hetzelfde geldt voor andere eenrichtingsstraten, zoals de Sint-Lambertusstraat en de Pastoriestraat.