Inschrijvingsgeld Academie wordt deels terugbetaald aan +18-jarigen AMK

02 september 2020

Het gemeentebestuur van Nijlen heeft beslist om volwassen leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunsten die zich herinschrijven voor het schooljaar 2020-2021 en die tevens ingeschreven waren in het schooljaar 2019-2020 een financiële tegemoetkoming te geven. Zo wil de gemeente volwassenen aansporen om zich opnieuw in te schrijven voor volgend jaar, ondanks het risico dat er weer heel wat lessen niet zullen kunnen doorgaan.

“Door de coronacrisis werd in het onderwijs overgeschakeld naar afstandsonderwijs, helaas was dat geen degelijk alternatief voor de Academie van Beeldende Kunsten”, vertelt schepen van Onderwijs Griet Van Olmen (CD&V). “Rekening houdend met het hoge inschrijvingsgeld dat volwassenen betalen (318 euro, 134 euro bij verminderd tarief) bleven heel wat leerlingen op hun artistieke honger zitten. Het is dus aangewezen een financiële tegemoetkoming te voorzien voor volwassen leerlingen die zich herinschrijven, zodat zij over de streep getrokken kunnen worden om zich alsnog opnieuw in te schrijven, ondanks het risico dat er weer heel wat lessen niet zullen kunnen doorgaan.”

Een leerling (van ouder dan 18 jaar) die het volledige inschrijvingsgeld betaalde, heeft recht op een tegemoetkoming van 100 euro. Een leerling die het verminderde inschrijvingsgeld betaalde, heeft recht op een tegemoetkoming van 50 euro. Deze terugbetaling kan aangevraagd worden tot en met 15 oktober 2020, op 30 september 2020 is de inschrijvingsperiode officieel afgesloten.