Infobrochure over kunstonderwijs wordt binnenkort aan huis bedeeld AMK

10 augustus 2020

15u25 6 Nijlen In de week van 17 augustus zal elke Nijlenaar een brochure in de brievenbus vinden met het volledige aanbod aan kunstonderwijs in de gemeente. Met verschillende vestigingen van de Academie, een filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) en de STEM-Academy van Githo Nijlen kunnen Nijlenaars in eigen gemeente hun culturele talenten volop ontplooien.

Al vanaf 6 jaar zijn kinderen, jongeren en volwassenen welkom in Nijlen, Kessel en Bevel bij de Academie voor onder andere lessen schilderkunst, tekenkunst, keramiek, digitaal beeldatelier en lessen in fotografie. Ook de STEM-Academy in Githo Nijlen is weer van de partij: in tien lessen maken kinderen van 9 tot 12 jaar kennis met robots, 3D-printers, het ontwerpen van computerspelletjes, enzovoort. Daarnaast heeft SAMWD een afdeling in GC ‘t Dorp in Kessel voor wie zijn verbale talenten wil ontwikkelen en allerhande muzieklessen worden gegeven in GC ’t Gesticht in Nijlen. Het volledige aanbod wordt gebundeld in een infobrochure met alle contactgegevens, lesuren en info om je in te schrijven. Die brochure valt in de week van 17 augustus bij elk Nijlens gezin in de brievenbus.