In afwachting van gloednieuwe warme bakkerij met koffiehuisje: Bij Stephanie heropent tijdelijk in containerwinkel Annelin Marien

03 maart 2020

13u08 2 Nijlen Vijf jaar nadat Stephanie Van Regenmortel (26) en haar man Dries Tops (30) hun bakkerij en buurtwinkel Bij Stephanie openden in Bevel, is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. De winkel heropende vandaag in een tijdelijke container en dat nog tot de lente van 2021. Intussen rijst er aan de overkant van de straat een gloednieuwe winkel met warme bakkerij en zelfs een koffiehuisje.

De oorspronkelijke winkel van Stephanie en Dries, op de Nijlensesteenweg 66 in Bevel, is ondertussen al met de grond gelijk gemaakt. Twee weken geleden stond Stephanie er voor de laatste keer, maar vandaag opent ze aan de overkant van de straat haar tijdelijke containerwinkel. “We zijn twee weken gesloten geweest om de container in te richten tot een zo gezellig mogelijke winkel”, zegt Stephanie. “En dat is best gelukt! We zitten hier dan ook voor een dik jaar, dus wilden we dat het er een beetje degelijk uitziet. Toen de container nog leeg was, had ik toch wat schrik dat we het hier nooit gezellig konden maken, maar het valt beter mee dan verwacht. En ook de klanten vinden het ruim en aangenaam!”

Vers brood

Nog ruimer en aangenamer wordt de gloednieuwe winkel met koffiehuisje aan de overkant. Er komt een warme bakkerij in de kelder, waar Dries, die tot voor kort nog dakwerker was, ‘s nachts het brood en de pistolets zal bakken. Momenteel bakt hij nog in de bakkerij van zijn ouders in Bouwel, tot de nieuwe zaak er is.

“De winkel wordt minstens anderhalve keer groter dan de vorige, maar het assortiment blijft hetzelfde”, aldus Stephanie. Ook in de tijdelijke containerwinkel blijven we alles aanbieden wat we daarvoor al verkochten. Dat is natuurlijk vers brood en charcuterie, maar ook een paar basisproducten als fruit, groenten, conserven, pasta, aardappelen, suiker, mayonaise ... Er is geen supermarkt in Bevel en dat willen we ook niet zijn, maar de bewoners kunnen wel bij ons terecht voor enkele dagelijkse producten.”

Daarbij komt nog een koffiehuisje waar klanten een croque monsieur of toast en een stukje taart met een tas koffie kunnen bestellen. In het weekend zal er een ontbijtbuffet geserveerd worden. Dries en Stephanie zélf gaan boven de winkel wonen. Alles zou tegen de lente van 2021 klaar moeten zijn. “Bij Stephanie is een goede zaak voor Bevel”, meent buurtbewoner Wim Bats. “Eindelijk moeten we eens niet naar Nijlen, Lier of zelfs Itegem voor brood of charcuterie. Bevel is maar een klein dorpje, maar het is geweldig dat er nog jonge mensen zijn die hier iets uit de grond willen stampen.”