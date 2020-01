In 2020 meer verkeersveiligheid voor nieuwjaarszangertjes Annelin Marien

11u45 0 Nijlen Het nieuwjaarszingen was ook dit eindejaar een succes, met tientallen jonge zangertjes die de dorpskernen van Nijlen, Kessel en Belen onveilig maakten op 31 december. Maar wat pas écht onveilig was volgens Leo Verelst, raadslid voor Nieuw Nijlen, was de verkeerssituatie tijdens het nieuwjaarszingen. Er werd op de gemeenteraad dan ook besloten dat oudjaar 2020 veiliger moet voor de zangertjes.

Leo Verelst van Nieuw Nijlen haalde dit punt boven op de gemeenteraad gisteren, en ook de andere partijen gingen hiermee akkoord. “We hebben zelf kunnen vaststellen dat de situatie in onze dorpskernen voor de zingende kinderen niet altijd even veilig is”, aldus Verelst. “Vele ouders vroegen dan ook aan de politici, en waarschijnlijk niet alleen aan onze vertegenwoordigers, om de situatie volgend jaar verkeersveiliger te maken. Dat kan op verschillende manieren: zo zouden we, waar nodig, de dorpskernen verkeersvrij of verkeersluw kunnen maken of we zouden op kritieke punten verkeersremmende of ontradende maatregelen kunnen treffen, vooral voor het doorgaand verkeer.”

De opties worden dus nog opengelaten, maar waar iedereen het erover eens was op de gemeenteraad, is dat er werk moet gemaakt worden van verkeersveiligheid op oudjaar. “De handelaars moeten natuurlijk bereikbaar blijven, voor mensen die op oudjaar nog boodschappen gaan doen, dus het centrum volledig autovrij maken gaat misschien wat ver. Maar we hebben nog een jaar de tijd om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen, minstens op de gevaarlijkste punten, op een veiligere manier kunnen gaan zingen.”