Ierse man die vriendin in brand stak in Nijlen blijft aangehouden voor poging tot doodslag Annelin Marien

08 september 2020

12u56 0 Nijlen De Ierse Shaun M.L. (33), die woensdagavond 2 september zijn vriendin Sofie V.D.S. (37) De Ierse Shaun M.L. (33), die woensdagavond 2 september zijn vriendin Sofie V.D.S. (37) overgoot met een vloeistof en haar in brand stak , is vandaag voor de raadkamer gekomen. Hij blijft aangehouden voor poging tot doodslag. Er zou sprake zijn geweest van alcoholmisbruik op het moment van de feiten, en Shaun zou ook een achterliggende psychologische problematiek hebben.

Woensdagavond, 2 september, voltrok zich een drama in de Looystraat in Nijlen. De Ierse Shaun M.L. overgoot zijn vriendin Sofie V.D.S. met een vloeistof, en stak haar vervolgens in brand. De vrouw kon zichzelf redden door in de tuin in een klein zwembadje te springen. Ze liep ernstige brandwonden op over zo goed als heel haar lichaam en wordt in het ziekenhuis in kunstmatige coma gehouden. Haar toestand zou intussen wel stabiel zijn, al houdt ze er blijvende brandwonden aan over en is het risico op infecties nog steeds groot.

Shaun M.L. verscheen vandaag voor de raadkamer. “Mijn cliënt blijft aangehouden voor poging tot doodslag”, aldus zijn advocaat Bart Vanmarcke. “Hij zal nog een maand in hechtenis blijven, waarna er een reconstructie van de feiten zal plaatsvinden.” De aanleiding van de feiten was een ruzie, en er was ook sprake van alcoholmisbruik op het moment dat Shaun zijn vriendin in brand stak. De Ier zou ook een achterliggende psychologische problematiek hebben.