Ier (33) toont tijdens reconstructie hoe hij zijn vriendin Sofie (37) in brand stak

Nijlen

In de Looystraat in Nijlen houdt het Mechelse gerecht momenteel een reconstructie. Speurders hopen zo meer details te weten te komen over wat er zich begin september exact heeft afgespeeld tussen de 37-jarige Sofie Van der Steen en haar Ierse vriend Shaun M.L. (33). Na een felle discussie overgoot de Ier zijn vriendin met een vloeistof en stak haar vervolgens in brand.