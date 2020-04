Honderdduizenden liters mest vloeien weg door defecte klep Tim Van Der Zeypen

20 april 2020

18u35 0 Nijlen Bij een melkveeboer in de Heidebloemstraat in Nijlen zijn maandagnamiddag enkele honderdduizenden liters vloeibare mest weggevloeid. Een deel ervan kwam terecht in een open gracht. De oorzaak ligt bij defect aan een klep in een grote opslagplaats voor mest.

Na eerdere technische problemen zou de opslagplaats vandaag worden hersteld. Omstreeks 15 uur ging het plotseling mis. Door problemen aan een klep, vloeiden hierdoor enkele honderdduizenden liter mest weg. Ondanks pogingen om de mest af te dammen, belandde er alsnog een grote hoeveelheid in een open gracht.

“Hulpdiensten kwamen ter plaatse en damden de gracht af waardoor de mest zich niet kon verspreiden”, zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). Het defect werd inmiddels hersteld en momenteel wordt er met man en macht getracht om de weggevloeide mest opnieuw op te zuigen uit de gracht.

De veeboerderij ligt in de buurt van het waterzuiveringsstation. Maar volgens de Nijlense burgemeester kwam de mest nooit in aanraking met het waterstation. Gevaar voor de bevolking is er dus nooit geweest. “De gracht staat nergens in verbinding met de riolering of met waterzuiveringsstation”, besluit Verbeeck.