Hoekstraat en Spoorweglei krijgen tonnagebeperking AMK

08 januari 2020

14u33 1 Nijlen De Hoekstraat in Bevel en de Spoorweglei in Nijlen krijgen een tonnagebeperking. Er komen verkeersborden die melden dat de toegang verboden is voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. De maatregel geldt niet voor laden en lossen. Tegen maart zouden de verkeersborden er moeten staan.

Vrachtwagens die per ongeluk of door gps-systemen als Waze in de Hoekstraat of de Spoorweglei verzeild geraken, zijn daar binnenkort niet meer welkom. De smalle straten zijn niet gemaakt voor zwaar verkeer en om dat in de toekomst te vermijden, is op de gemeenteraad beslist dat er verkeersborden komen met een tonnagebeperking. De maatregel wordt ingevoerd in de Hoekstraat vanaf het kruispunt met de Nijlensesteenweg tot het kruispunt met Schooldijk, in beide richtingen, en in de Spoorweglei ter hoogte van het kruispunt met de Bevelsesteenweg, maar ook met de Jan Eduard Claeslaan en met de Rector De Ramstraat. Daar gebeurde tien jaar geleden nog een ongeval waarbij een vrachtwagen, die uit de Spoorweglei kwam, probeerde te draaien richting Kerkstraat en zich vastreed op de sporen. De dienst facility zal de borden tegen maart plaatsen met een onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen’ voor het lokaal verkeer.