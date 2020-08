Hinder door nutswerken in Retsestraat Annelin Marien

05 augustus 2020

10u29 3 Nijlen In een deel van de Retsestraat (nummer 1-20) en Watertorenstraat (hoek Retsestraat - Watertorenstraat 64) in Nijlen worden nutsleidingen aangelegd. Daarom is een deel van de Restestraat tijdelijk enkele richting van 10 augustus tot 4 september.

De Retsestraat zal tijdelijk enkele richting zijn van aan het kruispunt met de Bevelsesteenweg tot het kruispunt met de Watertorenstraat/Groenstraat en dat van 10 augustus tot 4 september. Er is een omleiding langs de Bevelsesteenweg.

Tijdens deze periode is er een maximumsnelheid van 30 km/h op de Bevelsesteenweg (100 meter voor en na het kruispunt met begin Retsestraat), in de Watertorenstraat, in het tweede deel van de Retsestraat (100 meter voor en na het kruispunt met de Groenstraat) en in de Groenstraat (100 meter voor het kruispunt met Retsestraat).