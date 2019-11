Herdenkingen en bloemenhuldes voor Wapenstilstand Antoon Verbeeck

04 november 2019

Op verschillende locaties in de gemeente Nijlen vinden er op maandag 11 november herdenkingsplechtigheden plaats naar aanleiding van Wapenstilstand. In de voormiddag ligt het zwaartepunt aan de kerken en de kerkhoven in Bevel, Kessel en Nijlen. Om 9 uur is er een bloemenhulde op het kerkhof van Bevel, een halfuur later worden er bloemen gelegd aan de Sint-Lambertuskerk van Kessel. Om 10 uur kan je een eucharistieviering bijwonen in de Sint-Willibrorduskerk van Nijlen. Tijdens de avond is er een herdenkingsmoment aan het fort in Kessel. Dan is er vanaf 19.15 uur soep voor alle aanwezigen, er is muziek en een bloemlegging.