Grotere opkomst dan normaal bij bloed geven: “Je komt eens uit je kot, én het is voor de goede zaak” Annelin Marien

01 april 2020

15u02 6 Nijlen Bedjes die netjes anderhalve meter uit elkaar staan, tape op de grond waar je moet staan wachten, verpleegkundigen met mondmaskertjes,... Ondanks de coronacrisis gaan de bloeddonaties van het Rode Kruis wél gewoon door. In GC ‘t Dorp in Kessel kwamen er dinsdagavond opvallend meer mensen bloed geven, en ook het aantal nieuwe donors is een record.

Anja De Haes werkt bij het Rode Kruis als verpleegkundige, en zij is heel tevreden over de bloeddonaties in Kessel Dorp. Normaal gezien komen er zo’n 50-tal donors opdagen, gisteren waren dat er 78. “En er hebben zich zelfs tien nieuwe donoren aangemeld: in een dorp als Kessel zijn wij in normale omstandigheden al heel tevreden als dat er vier zijn. De eerste week van de coronamaatregelen was de opkomst rampzalig, maar nu hebben de mensen precies door dat bloed geven wel nog mag.”

Extra vrijwilligers

Ook de praktische kant van het bloed geven verliep goed. Het Rode Kruis had extra vrijwilligers opgetrommeld om ervoor te zorgen dat iedereen zijn handen waste, ver genoeg uit elkaar bleef en het doorschuifsysteem respecteerde. “De eerste keren bloed geven tijdens de coronacrisis was chaos, niemand wist goed wat en hoe”, vertelt Anja. “Maar gisteren is het bloed geven fantastisch verlopen, mede dankzij de extra vrijwilligers en de stickers waar donors moesten blijven wachten.”

Kesselaar Dries ging dinsdagavond voor de achtste keer bloed geven. “Het was tof om nog eens buiten te komen en een beetje sociaal contact aan te gaan", zegt hij. “Ik heb de regels van social distancing natuurlijk gerespecteerd, maar het deed wel deugd om nog eens wat bekende koppen te zien. Én het is dan ook nog eens voor de goede zaak! Je hebt op dit moment toch niets anders te doen, alle dubbele agendaproblemen zijn van de baan, dus je hebt eigenlijk geen reden om het niet te doen.”