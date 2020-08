Gratis goodiebag bij bezoek aan Kempens Diamantcentrum AMK

10 augustus 2020

15u13 0 Nijlen Wie in augustus het Kempens Diamantcentrum bezoekt, krijgt van de gemeente Nijlen een gratis goodiebag. Zo wil de gemeente een bezoek aan het centrum promoten.

In het bezoekerscentrum van het Kempens Diamantcentrum in de Spoorweglei ontdek je gratis het hele diamantverhaal van de Kempen. Voor amper twee euro kan je aansluitend een kijkje nemen in de prachtig gerestaureerde slijperij Lieckens. Wie in augustus een bezoek reserveert aan het centrum, krijgt daarbij een goodiebag. “We gaan natuurlijk de inhoud niet helemaal verklappen, maar de goodiebag is gevuld met onder andere een paar lekkere streekproducten, een wandelknooppuntenkaart en nog een paar leuke kortingsbonnen en gadgets”, klinkt het bij de gemeente Nijlen.

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het verplicht om een bezoek aan het Kempens Diamantcentrum te reserveren per bubbel van maximum tien personen (gezin en eventueel vijf vaste personen).