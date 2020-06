GOEZO! Kessel bouwt speeltuig ‘equilibrium’ met opbrengsten Rode Neuzendag Annelin Marien

16 juni 2020

10u16 0 Nijlen Lagere school GOEZO! in Kessel heeft met de opbrengst van haar Rode Neuzenactie een ‘equilibrium’ gebouwd. De speelconstructie moet ervoor zorgen dat kinderen uitgedaagd worden te experimenteren met evenwicht.

Het schooljaar begon bij GOEZO! in Kessel met een knipoog naar het populaire Tomorrowland. Het schoolteam organiseerde een eigen kinderfestival, ‘GOEZO!-LAND’, waarbij de kinderen een echt festivalbandje kregen. Uiteindelijk mondde dit uit in een Rode Neuzenproject’: er werden wafeltjes, cakes, chocomelk en gadgets verkocht. Ook de ouders organiseerden voor kleuters en lagereschoolkinderen een tweede minifestival in de turnzaal, GOEZO!LAND 2.0.

Het Rode Neuzenproject bracht flink wat geld in het laatje, waarmee een ‘equilibrium’ kon worden gebouwd. Het equilibrium is een constructie die bestaat uit een reeks balken die volgens het mecano-principe op elkaar bevestigd zijn en waar kinderen tot 12 jaar uitgedaagd worden te experimenteren met evenwicht. Het equilibrium werd gemaakt en ontworpen door een van de ouders van de kinderen, Jonas Van Aelst.