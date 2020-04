Githo Nijlen maakt en verdeelt 950 gelaatsmaskers Annelin Marien

01 april 2020

11u42 0 Nijlen De leerkrachten van Githo Nijlen hebben de voorbije weken maar liefst 950 gelaatsmaskers gemaakt, die gebruikt kunnen worden bij het verzorgen van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. De maskers werden ondertussen verdeeld over of bezorgd aan zorgcentra in de buurt. “In deze moeilijke omstandigheden is het fantastisch de solidariteit te zien tussen gemeente, onderwijs, bedrijfswereld en sympathisanten”, vindt directeur Steven Helsen.

“Vorige week kregen we van burgemeester Paul Verbeeck en schepen van Onderwijs Griet Van Olmen de vraag of het een goed idee zou zijn om in onze school gelaatsmaskers te maken”, vertelt Steven Helsen, directeur van Githo Nijlen. “Op dat voorstel gingen we graag in: als STEM-domeinschool voor wetenschap en techniek zijn we op het vlak van technische kennis en infrastructuur goed uitgerust. Zo kunnen we de mensen die voorop lopen in de strijd tegen het coronavirus hopelijk een klein beetje helpen.”

“Onze leerkrachten waren meteen enthousiast om hiermee aan de slag te gaan”, vult technisch directeur Jan Jacobs aan. “Twee van hen, Yves Gabriëls en Jan Voorspoels, namen het voortouw en maakten met de lasercutter de verschillende onderdelen aan. Het initiatief vond snel weerklank bij de andere collega’s. Ze gingen er massaal mee aan de slag: in de school, maar ook thuis met het hele gezin werden maskers in elkaar gezet.”

Oproep op Facebook

Het Githo kon rekenen op de steun van bedrijven als VINK Kunststoffen uit Heist-op-den-Berg en Van Hirtum – Geudens NV uit Nijlen om gratis materialen te bezorgen. Na de eerste week had de school al 450 maskers gemaakt. “Toen bleek dat de elastieken rekkers - nodig om het masker verder af te werken - op waren, hebben we een oproep gelanceerd via onze Facebookpagina. Hier werd massaal gevolg aan gegeven, waardoor we nog 500 extra maskers konden produceren.”

“In deze moeilijke omstandigheden is het fantastisch de solidariteit te zien tussen gemeente, onderwijs, bedrijfswereld en sympathisanten”, vindt Steven Helsen. “Ook al is het misschien slechts een druppel op een hete plaat, we hopen dat de zorgverleners door deze actie voelen dat we hen écht steunen.”