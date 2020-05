Githo Nijlen houdt virtuele opendeurdag, met commentaar van journalist en oud-leraar Merijn Casteleyn Annelin Marien

28 mei 2020

13u29 0 Nijlen Pinkstermaandag is traditiegetrouw opendeurdag in het Githo in Nijlen, maar die kan dit jaar niet doorgaan. De school bedacht daarom een leuk alternatief voor zesdeklassers die geïnteresseerd zijn in een loopbaan bij het Githo: op de website Pinkstermaandag is traditiegetrouw opendeurdag in het Githo in Nijlen, maar die kan dit jaar niet doorgaan. De school bedacht daarom een leuk alternatief voor zesdeklassers die geïnteresseerd zijn in een loopbaan bij het Githo: op de website githonijlen.be vindt er een virtuele opendeurdag plaats. Het Githo zette alvast een voorsmaakje online: een video mét commentaar van sportjournalist en oud-leraar van de school, Merijn Casteleyn.

Het was voor kinderen uit het zesde leerjaar, die volgend schooljaar de belangrijke overstap maken naar het secundair onderwijs, tijdens de coronacrisis wat moeilijker om zich voldoende te informeren over hun schoolkeuze. De lockdown maakte zowel persoonlijk contact met leerlingen, leerkrachten of directie als een bezoekje aan de secundaire school onmogelijk.

Op pinkstermaandag vindt dan ook normaal gezien de opendeurdag bij Githo Nijlen plaats, maar die is dit jaar anders dan anders. “Het wordt een een virtuele opendeurdag in combinatie met de mogelijkheid tot ‘live’ inschrijving”, klinkt het bij de school. “Desgewenst kan ook een korte, individuele rondleiding langs de belangrijkste vaklokalen, labo’s en ateliers worden aangevraagd, mét de nodige veiligheidsmaatregelen. Enkel ouders en toekomstige leerlingen die zich op voorhand hebben aangemeld via het digitale inschrijvingsformulier op de website zijn welkom.”

Als aankondiging van de digitale opendeurdag lanceerde het Githo alvast een promofilmpje. Hierin geeft VTM-sportverslaggever en oud-leerkracht van de school Merijn Casteleyn in zijn kenmerkende stijl commentaar op de dronebeelden van het Githo.