Gert overlijdt na aanrijding met mobilhome in Frankrijk: “Hij stierf op zijn motor. Veel te vroeg maar wel toen hij gelukkigst was” Tim Van der Zeypen

16 juli 2019

17u28 6 Nijlen De 48-jarige Gert Nicolay uit Nijlen is afgelopen weekend om het leven gekomen bij een dramatisch ongeval in het Franse Hargnies. De veertiger botste er tijdens het zoveelste ritje met zijn Ducati én met de Ducaticlub tegen een mobilhome. “Motorrijden was zijn passie”, getuigt zijn vrouw Nancy Schuermans.

Samen met de club vertrok Gert afgelopen weekend op daguitstap langs de Semois naar de Franse Ardennen. Wat een leuk en ontspannen ritje zou worden, waar de veertiger in het verleden al zo vaak aan had deelgenomen, draaide zondagnamiddag uit in een drama. Op de terugweg liep het op enkele kilometers van België gruwelijk mis. In een bocht botste de veertiger met zijn Ducati tegen een mobilhome die vanuit de tegenovergestelde richting kwam gereden. Vrienden begonnen hem te reanimeren, hulpdiensten namen over. Maar voor de papa van twee tieners kwam alle hulp te laat. “Hij is gestorven op zijn motor. Veel te vroeg. We zouden nog zoveel doen. Maar hij is wel gestorven toen hij het gelukkigst was. Op zijn Ducati”, aldus Gerts vrouw Nancy.

“Ervaren motard”

Zowel volgens zijn vrienden bij de Ducaticlub als zijn vrouw, was Gert bezeten van motors. “Ofwel zat hij aan zijn motor te ‘frullen’ ofwel ging hij ermee rijden”, gaat Nancy verder. “Hij was een ervaren motard. Telkens wanneer hij kon, ging hij rijden. Samen de club is hij al twee keer naar Italië gereisd en ging hij vaak ritjes maken. Hoe dit kunnen gebeuren is echt erg moeilijk om te geloven.” Nancy reisde na het ongeval naar de Frankrijk en naar de plaats van het ongeval. “Ik wilde het zien. Ik wilde hem zien. Gert was helemaal geen roekeloze chauffeur. Hij was ervaren rijder met heel wat kilometers op de teller. Snel rijden deed hij enkel op het circuit. Op de baan was hij altijd erg voorzichtig.”

Smalle baantjes

Politie en parket in Frankrijk zullen het ongeval verder onderzoeken maar wellicht gaat het om een spijtig ongeluk met zeer zware gevolgen. Wanneer de groep zondagnamiddag de bewuste bocht in reed, nam Gert als eerste de bocht. “Het zijn daar allemaal smalle baantjes zonder wegmarkering. Het is er bijna onmogelijk om zo’n bocht te nemen zonder iets uit te wijken op jouw eigen rijvak. En al zeker niet als er een groter voertuig zoals een mobilhome of vrachtwagen komt aangereden”, aldus Nancy. “Wellicht is die mobilhome daarom iets meer uitgeweken op zijn rijbaan waardoor Gert hem niet meer kon ontwijken.” Nancy benadrukt wel dat zij de chauffeur van de mobilhome niets kwalijk neemt of hem in fout wil stellen. “Had Gert vijf seconden eerder of tien seconden later geweest, had hij er vandaag nog geweest. Dat komt heel hard aan”, vertelt Nancy.

Schrijnwerker

Morgen zal het lichaam van Gert worden overgebracht naar België. Gert woonde samen met zijn gezin in Nijlen maar werkte als schrijnwerker voor de gemeente Lier. De 48-jarige laat naast zijn vrouw, twee tienerdochters en familie ook heel wat vrienden na. “We krijgen heel wat steun en mensen leven duidelijk mee. Dat doet deugd en houdt ons sterk”, besluit Nancy. “Hij was erg gelief. Gert was ook niet enkel de gekke ‘plezanterik’ die steeds opnieuw voor de goeie sfeer zorgde, hij was ook een super lieve en speelse papa.” Sinds het ongeval gebeurde regende het op sociale media dan ook talloze steunbetuigingen. Wanneer de begrafenis van Gert zal plaatsvinden, is nog niet geweten.