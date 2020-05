Geringde bomen in Elzenbos zijn geen vandalisme, maar bosbeheer AMK

29 mei 2020

12u55 0

Het leek er even op alsof er in het Elzenbos in Kessel hetzelfde gaande was als in domein De Liereman in Oud-Turnhout, want enkele bomen vertoonden zaagsneden rondom de stam. Agentschap Natuur en Bos bevestigt nu dat het om bosbeheer gaat, en niet om vandalisme.

De bomen werden geringd om dood hout te te creëren. Door een kleine inkeping in de stam sterft de boom langzaam af. Dat dood hout is goed voor de biodiversiteit, als voedingsstof voor planten en bomen. Daarbij komt er ook meer licht en ruimte voor de sterkere bomen. De geringde bomen werden gemerkt met een blauwe stip.