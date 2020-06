Gemeenteraad komt voor het eerst in drie maanden weer samen Annelin Marien

23 juni 2020

19u57 2 Nijlen Vanavond, dinsdag 23 juni, werd in Nijlen voor de eerste keer in ruim drie maanden weer een fysieke gemeenteraad gehouden. Dat gebeurde in de refter van het Githo, in plaats van in het gemeentehuis. Tijdens de coronacrisis werd één keer via videochat vergaderd, en één keer in beperkte kring.

De gemeenteraad vond uitzonderlijk plaats in de refter van het Githo in plaats van in het gemeentehuis, zodat er voldoende afstand bewaard kon worden. Elk gemeenteraadslid zat aan een aparte tafel en er werd per persoon een ontsmette microfoon voorzien.

Voorzitter van de gemeenteraad Ferdi Heylen opende deze uitzonderlijke gemeenteraad met de woorden: “Welkom iedereen op deze nieuwe locatie, dit geeft meteen een soort vakantiegevoel, niet? Daarbij heet ik Nicholas Van der Veken welkom op zijn eerste gemeenteraad, en het publiek dat toch zijn weg heeft gevonden naar hier.” Er kwamen vijf toehoorders opdagen, Nicholas Van der Veken vervangt Lien Du Four voor Groen - Open VLD.

“Ik ben toch blij dat we weer fysiek kunnen vergaderen”, aldus burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). “Er is in de afgelopen maanden één keer via Teams vergaderd en één keer in beperkte kring, de rest van de gemeenteraden werden geannuleerd. Er staat vandaag heel wat op de agenda, dus is het toch handiger om dat op deze manier te bespreken.”