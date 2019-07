Gemeente zoekt ‘duurzame helden’ Wannes Vansina

Nijlen gaat opnieuw op zoek naar ‘duurzame helden’: inwoners die zich dagelijks inzetten om van de gemeente een aangenamer, positiever, veiliger, gezonder, eerlijker, rechtvaardiger en duurzamer plekje te maken. Dat door te werken rond thema’s als armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking. Een ‘held’ nomineren dient voor 15 augustus te gebeuren via www.nijlen.be/nominatie-duurzame-held. Een jury zal vervolgens een of meerdere winnaars uitroepen tijdens de week van de duurzame gemeente (van 18 tot 25 september).