Gemeente Nijlen telt 22.938 inwoners: voor het eerst in lange tijd daalt inwonersaantal AMK

06 februari 2020

14u41 0 Nijlen Eind 2019 stond de teller voor het aantal inwoners in groot Nijlen op 22.938. Dat zijn er 10 minder dan op het einde van 2018. In Nijlen zelf steeg het aantal inwoners, in Kessel en Bevel daalde het inwonersaantal.

“De lichte terugval van het inwonersaantal, van 22.948 in 2018 naar 22.938 in 2019, is te verklaren door het hogere aantal sterfgevallen", klinkt het bij de gemeente. “Dat waren er in 2019 in totaal 222 tegenover 187 in 2018. Het hogere aantal overlijdens maakt dat het inwonersaantal voor het eerst sinds vele jaren niet toeneemt. Er kwamen wel meer mensen naar Nijlen wonen (992) dan dat er wegtrokken (946). Daarom blijft de terugval van het inwonersaantal beperkt tot 10 stuks. Ook werden er 191 kinderen geboren in 2019, dat zijn maar twee geboortes minder dan het jaar voordien.”

Nijlen telde eind 2019 in totaal 11.607 vrouwen en 11.331 mannen. De verdeling over de drie deelgemeenten is als volgt: 13.221 in Nijlen (+84), 7533 in Kessel (-59) en 2184 in Bevel (-35). De Nederlanders blijven met ruime voorsprong de grootste groep inwoners met een andere nationaliteit (121), gevolgd door Roemenen (43), Polen (36) en Portugezen (34).

Meer over Nijlen

samenleving

Kessel