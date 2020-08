Gemeente Nijlen ondertekent SAVE-charter AMK

31 augustus 2020

10u30 0 Nijlen Op 4 september ondertekent Nijlen het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Nijlen is daarmee de 116de Vlaamse gemeente die het charter ondertekent, en wil daarmee een signaal geven zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Het is een initiatief van het OVK, een lotgenotenvereniging die families ondersteunt die hun kind verloren hebben in het verkeer. De vereniging voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

“Nijlen geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid”, aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Open VLD - Groen). “De gemeente krijgt tijdens het traject begeleiding van OVK, waarbij onder andere een actieplan verkeersveiligheid wordt uitgewerkt. In dit actieplan wordt omschreven wat de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar, met acties die moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen zoals de opmaak van een verkeersveiligheidanalyse en een actief sensibilisatiebeleid voeren.”

De ondertekening vindt plaats op 4 september in de raadszaal van het gemeentehuis.