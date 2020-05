Gemeente maakt 1.000 euro vrij voor coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden Annelin Marien

27 mei 2020

13u11 1 Nijlen De gemeente Nijlen maakt 1.000 euro vrij om coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden te helpen. Ze neemt deel aan COVID 12-12, een initiatief van de organisatie Consortium 12-12.

“De COVID-19 pandemie kent geen grenzen. Terwijl ons land nog volop de gevolgen van deze gezondheidscrisis bestrijdt, treft het virus ook de meest kwetsbare landen”, klinkt het bij de gemeente. “Of het nu in Congo, Syrië of Haïti is, de humanitaire situatie van miljoenen mensen verslechtert snel en sterk. Om de noden van de meest kwetsbare bevolkingen op te vangen, is er dringend nood aan actie. Gemeenschappen moeten gesensibiliseerd worden, kwetsbare gezondheidssystemen hebben nood aan steun, toegang tot water en voeding is onontbeerlijk en kinderen, personen met een beperking en ouderen moeten beschermd worden.”

Consortium 12-12 overkoepelt zeven humanitaire organisaties: het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België en UNICEF België.

www.1212.be