Gemeente en OVAM willen weten hoe gezond Nijlense grond is Antoon Verbeeck

17 juni 2019

09u14 0 Nijlen De gemeente Nijlen werd door OVAM uitgekozen om deel te nemen aan het proefproject De Grote Grondvraag. Het lokaal bestuur Nijlen en OVAM slaan de handen in elkaar om na te gaan hoe gezond de gronden in de gemeente zijn. Samen brengen ze in kaart welke gronden gezond zijn en welke niet.

Zo kunnen verontreinigde gronden opgespoord en gesaneerd worden. “Door het rijke industriële verleden van Vlaanderen zijn er nog heel wat verontreinigde gronden. De invloed daarvan op het dagelijks leven van ons allemaal is niet te onderschatten. Kinderen moeten kunnen spelen op gezonde grond. Boeren moeten hun gewassen kunnen telen op een vruchtbare bodem. Het zijn maar enkele redenen om goed zorg te dragen voor de grond onder onze voeten én dus ook om deel te nemen aan De Grote Grondvraag”, deelt OVAM mee. Nijlen is één van de drie gemeenten die deelneemt aan het project. Inwoners van Nijlen kunnen terecht op www.degrotegrondvraag.be of in het gemeentehuis.

