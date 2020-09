Gemeente en OCMW sluiten op 8 en 9 oktober door omzetting informaticasysteem AMK

29 september 2020

15u40 0 Nijlen Vanaf donderdagmiddag 8 oktober tot en met vrijdag 9 oktober gaan de informaticasystemen van de gemeente Nijlen offline. Daardoor is het vanaf 8 oktober tot maandagochtend 11 oktober niet mogelijk een beroep te doen op de diensten van de gemeente en het OCMW. Er zal wel een extra avondopening zijn op 7 oktober.

Donderdag 8 oktober kan je enkel in de voormiddag terecht bij de diensten van gemeente en OCMW. Vanaf donderdagmiddag 12 uur tot en met vrijdag 9 oktober gaan de informaticasystemen van de gemeente offline, omdat de servers van lokaal bestuur Nijlen verhuizen naar een extern datacentrum. “Dit verbetert de veiligheid en de flexibiliteit van de toepassingen en zorgt ervoor dat de dienstverlening in de toekomst te allen tijde verzekerd kan worden. De bibliotheek blijft wel open en ook de online dienstverlening loopt door”, klinkt het bij de gemeente.

Vanaf donderdag 8 oktober 12 uur tot maandagmorgen 11 oktober is het niet mogelijk een beroep te doen op alle diensten van zowel gemeente als OCMW. Om de beschikbaarheid van de diensten in die week niet al te zeer te beperken, zal er uitzonderlijk een avondopening van de diensten zijn op woensdag 7 oktober, van 17 uur tot 20 uur. Dat gebeurt op afspraak via 03 410 02 11 of info@nijlen.be