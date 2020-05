Geen overrompeling aan Nijlense winkels, behalve aan Action: “Dit is geen normale maandagochtend” Annelin Marien

14u13 2 Nijlen Vanmorgen was het zover: alle winkels mochten de deuren weer openen. Aan het filiaal van Action in Nijlen stond een lange rij mensen aan te schuiven. Bij andere winkels in het dorp bleef een stormloop uit.

Tot aan de hoek met Albert Heijn: zo ver stonden mensen aan te schuiven bij de Action in Nijlen om 10 uur vanmorgen, toen de winkel zelfs al een uur open was. “Om 9 uur, bij de opening van de winkel, stond er ook al zo’n rij”, weet winkelverantwoordelijke Tina te vertellen. “Mensen komen vooral om knutselgerief om de kinderen bezig te houden, of hobbyspullen voor zichzelf. Ik had wel verwacht dat we volk konden verwachten, maar zo’n rij... Dit is in ieder geval geen normale maandagochtend, en ik denk dat het de komende dagen ook druk gaat blijven.”

Geduldige klanten

Toch verloopt alles in de winkel zelf heel gemoedelijk, hoewel er maar drie kassa’s open zijn omdat de kassiersters anders te dicht bij elkaar zitten. Er mogen dan ook maar 42 mensen binnen, en net zoals in de supermarkt staat er een medewerker aan de ingang om karren te ontsmetten en het aantal klanten te reguleren. “De klanten wachten geduldig, maar voor ons is dit wel even aanpassen”, aldus Tina. “We zitten dan ook al zeven weken thuis, ik ben blij dat ik weer mag komen werken!” (lees verder onder de foto)

Ingrid is een van de eerste klanten maandagochtend, en koopt meteen een voorraadje wol. “Ik houd me tijdens de lockdown bezig met breien, maar online kost een bol wol toch al bijna drie euro meer dan hier. Dat scheelt heel wat, dus keek ik toch wel uit naar de heropening van Action.” Ook klant Sarah is blij dat Action vandaag weer open is: zij koopt was kuismiddel, kaarsen en kaften. “Daarvoor betaal je in normale supermarkten toch drie of vier keer zoveel, hier is het tenminste betaalbaar”, zegt ze. “Ik heb ook niets online gekocht deze weken, ik heb gewoon gewacht tot de winkels weer opengingen.”

In de andere winkels in het centrum van Nijlen gaat het er veel rustiger aan toe. In tegenstelling tot Action was er in de kleinere winkels geen stormloop. Bij kledingwinkel Ditto kwamen er in de voormiddag wel een aantal klanten langs, maar het bleef rustig. “Ook wij doen na zeven weken onze winkel voor de eerste keer weer open”, aldus Christel van Ditto. “We hebben hier handgel, mondmaskers en handschoenen klaarliggen, en er zijn toch al een paar klanten langs geweest. Maar het blijft rustig, en dat zal de komende dagen ook nog wel zo blijven, vermoed ik.”