Geen extra directe steun voor niet-erkende Nijlense verenigingen, wel cadeaubons Annelin Marien

23 september 2020

14u41 1 Nijlen Het noodfonds van de Vlaamse overheid voorziet zo’n 220.000 euro steun voor de Nijlense jeugd-, cultuur-, senioren- en sportverenigingen. Het aantal verenigingen dat in aanmerking komt voor deze steun, werd herbekeken na kritiek van oppositieraadslid Leo Verelst (Nieuw Nijlen). Er komt geen extra directe steun voor niet-erkende verenigingen, wel een uitgebreide uitleendienst en cadeaubons.

Voor Nijlen is er een bedrag van 220.000 euro voorzien in het noodfonds van de Vlaamse overheid. Dat geld mag de gemeente zelf verdelen onder haar verenigingen. De gemeente opteerde om directe financiële ondersteuning te bieden aan Nijlense jeugd-, cultuur-, senioren- en sportverenigingen die anders ook in aanmerking komen voor Nijlense subsidies, maar op de vorige gemeenteraad kwam daar commentaar op van Nieuw Nijlen omdat de socioculturele verenigingen zo uit de boot zouden vallen.

Gemiddeld bedrag

“We hebben besloten om geen extra verenigingen in aanmerking te laten komen voor directe steun, maar we hebben de verdeelsleutel wel iets aangepast”, aldus schepen van Jeugd Tom Covens (CD&V). “We verdelen 152.000 euro onder de al eerder gesubisidieerde jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen, daarvoor baseren we ons op het gemiddelde bedrag van de voorbije drie jaar. Bij het gemiddelde is er ook rekening gehouden met verenigingen waarbij iets substantieels is veranderd. Zo heeft FC Sparka geen infrastructuur meer en is het Davidsfonds Kessel gestopt met hun werking. Voor deze verenigingen is er een correctie gebeurd.”

“De andere verenigingen, die er trouwens zélf voor gekozen hebben om geen subsidiedossier in te dienen, kunnen dat in de toekomst wel doen. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de uitgebreide uitleendienst, daar steken we 68.000 euro in. Zo kunnen ze gratis gebruik maken van allerlei materialen, zoals screens, handgel, CO2-meters, wasstraten, enzovoort. Verenigingen die een activiteit organiseren, kunnen daarbij rekenen op een gratis hygiënisch pakket (handzeep, handgel, ontsmettingsspray,...) en tot tweemaal toe een cadeaubon ter waarde van €100.”