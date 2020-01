Gedenkplaat wereldoorlogen moet prominentere plaats krijgen in gemeentehuis Annelin Marien

08 januari 2020

14u42 1 Nijlen In het kader van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in 2020 zal het gedenkteken voor de Nijlense gesneuvelden van de beide wereldoorlogen een nieuw plekje krijgen in het gemeentehuis. Sinds de bouw van het nieuwe gemeentehuis hangt het gedenkteken wat weggemoffeld op de tweede verdieping, rechtover de toiletten. De nieuwe locatie moet meer in het oog springen, als eerbetoon aan de slachtoffers van weleer.

11 november is intussen al een tijdje geleden en de herdenking van de gesneuvelden en slachtoffers van de beide wereldoorlogen is dan ook weer tot november 2020 achter de rug. Toch wilde Leo Verelst (Nieuw Nijlen) tijdens de gemeenteraad nog een puntje onder de aandacht brengen dat was opgevallen tijdens de 11 novemberherdenking van 2019. Door de verbouwing van het gemeentehuis is de gedenkplaat, die vroeger prominent aanwezig was in de inkomhal van het oude gemeentehuis, verplaatst naar een nieuwe, minder glorieuze locatie: op het einde van de traphal van de tweede verdieping, rechtover de toiletten.

“Omdat we de herdenking van de wereldoorlogen en de slachtoffers nooit willen vergeten, stellen we voor om voor de gedenkplaat een nieuwe locatie te zoeken die meer in het oog springt en duidelijk maakt aan de bevolking dat ‘Nooit meer oorlog’ een thema is dat we als gemeentebestuur erg koesteren en willen blijven koesteren”, klinkt het. Schepen van Cultuur Luc Luyten ging ermee akkoord om in het kader van de 75ste verjaardag van het einde van WOII een nieuwe, prominentere plaats in het gemeentehuis te zoeken voor de gedenkplaat.