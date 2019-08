Fort Kessel opent de deuren voor bezoek Antoon Verbeeck

08 augustus 2019

Naar goede jaarlijkse gewoonte gooit het fort van Kessel op de laatste zondag van augustus zijn poorten wagenwijd open voor iedereen. Tussen 10 uur en 18 uur kan je op zondag 25 augustus het fort zonder reservatie bezoeken, van de donkere gangen achteraan in het fort, over de plaats waar de ‘Dikke Bertha’ in 1914 een gat in de betonnen muur sloeg, tot aan de kamer van de Commandant en zijn schatten. Er is ook een tentoonstelling die een unieke blik achter de schermen biedt van 15 jaar gidsenwerking. “Naast het enthousiasme waarmee ze al ontelbare rondleidingen hebben gegeven, bestuderen de gidsen alles wat met het fort te maken heeft. Ze willen niet alleen het fort in ere houden, ze willen ook meer ontsluiten voor veel verschillende doelgroepen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de prachtige educatieve ruimte die ze voor kinderen en schoolgroepen hebben gemaakt”, deelt het lokaal bestuur van Nijlen mee.