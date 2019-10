Fluvius sluit klantenkantoor in Koningsbaan op 1 november Antoon Verbeeck

07 oktober 2019

Het klantenkantoor van netbedrijf Fluvius in Nijlen sluit op 1 november de deuren. Het kantoor aan de Koningsbaan telt jaarlijks te weinig bezoekers en is één van de twaalf kantoren dat wordt gesloten. De beslissing heeft vlolgens Fluvius geen impact op de medewerkers in die kantoren. Zij blijven allemaal bij het bedrijf aan de slag. “De voorbije jaren is gebleken dat steeds minder mensen een klantenkantoor binnenstappen met vragen over hun nutsvoorzieningen of premies. Het aantal contacten via telefoon en vooral onze website blijft echter jaarlijks stijgen. Ook klanten met een budgetmeter stappen steeds minder vaak een Fluvius-kantoor binnen. Door de nauwe samenwerking met de OCMW’s kunnen budgetmeterklanten die toch een persoonlijk gesprek wensen, steeds daar terecht. Zij kunnen ook 24/7 de budgetmeter opladen aan de oplaadterminals. Bovendien vervangt Fluvius in versneld tempo de budgetmeters door digitale energiemeters, zodat de klanten meer diensten vanop afstand kunnen regelen via www.mijndigitalebudgetmeter.be”, klinkt het.