Fitness Move To Happiness organiseert onlinesportlessen Annelin Marien

16 maart 2020

13u19 0 Nijlen ‘Niets houdt je tegen’ prijkt op het raam van Move To Happiness in Nijlen en die leuze houdt de fitnesszaak ook in tijden van corona aan. Nu sportievelingen niet meer in de fitness zelf terechtkunnen, biedt Move To Happiness groepslessen via livestreaming aan.

De fitnesszaak werd verplicht gesloten vanaf zaterdag 14 maart, maar wil haar klanten niet in de steek laten. Daarom lanceert Move To happiness vanaf vandaag, 16 maart, een onlineprogramma. “Move To Happiness blijft activiteit en beweging promoten, zelfs nadat de overheid deze drastische, maar noodzakelijke maatregelen nam", aldus Valérie Fornoville, zaakvoerder van Move To Happiness. “In tijden van onrust en ziekte is het belangrijk te blijven bewegen om preventief je immuunsysteem op peil te houden.”

Livestreaming

“Uiteraard vinden ook wij dat gezondheid op de eerste plek moet komen. Maar bij de pakken blijven zitten, zit niet in onze natuur”, aldus Fornoville. “We vinden het belangrijk dat onze leden hun actieve levensstijl kunnen onderhouden. Dankzij een aangepast onlineprogramma kunnen onze leden, en bij uitbreiding iedereen die zin heeft, van thuis hun sportieve beentje blijven voorzetten en vorderingen blijven maken.”

Move To Happiness organiseert een onlinebeweegchallenge en heel wat groepslessen zullen gewoon kunnen doorgaan via livestreaming. Verder biedt het health center van Move To Happiness persoonlijke thuisprogramma’s aan via hun app en deelt de fitness aan de hand van webinars tips rond voeding, stress en slaap. “Kan de sporter niet naar Move To Happiness komen? Dan komt Move To Happiness naar de sporter!”, klinkt het nog.