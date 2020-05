Fietspaden Herenthoutsesteenweg na twee jaar werken klaar voor gebruik: “Enorme stap vooruit qua fietscomfort” Annelin Marien

28 mei 2020

14u29 0 Nijlen Het heeft ongeveer twee jaar geduurd, maar de Herenthoutsesteenweg in Nijlen heeft nu eindelijk een gloednieuw, vrijliggend fietspad. Er worden nog wat details afgewerkt, maar vanaf vrijdag 5 juni ‘s avonds is er weer verkeer mogelijk van en naar Herenhout. Begin volgend jaar komt er ook een trajectcontrole op de Herenthoutsesteenweg.

Vanaf augustus 2018 werd er langs de Herenthoutsesteenweg een vrijliggend fietspad aangelegd, en die werken zijn nu afgerond. Er moeten nog een paar details gebeuren, zoals het inzaaien van de bermen en het plaatsen van de nodige verkeersborden, maar vanaf vrijdag 5 juni ‘s avonds zijn de Herenthoutsesteenweg en haar fietspaden volledig klaar voor gebruik.

Schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen - Open VLD) is tevreden: “Het fietscomfort op de oude fietspaden langs de Herenthoutsesteenweg was ver te zoeken. Ze waren niet gescheiden van de rijbaan, waardoor ze geen veiligheidsgevoel gaven, en ook het trilcomfort was er slecht, waardoor fietsen er niet comfortabel was. Nu is het fietspad wél afgescheiden van de rijbaan, met een groene buffer tussen. We hebben dankzij deze inspanning een enorme stap vooruit gezet wat betreft fietscomfort in de gemeente.” De kosten voor het aanleggen van de fietspaden worden geraamd op 2,3 miljoen, 90% daarvan werd gesubsidieerd.

Trajectcontrole

Begin volgend jaar komt er ook trajectcontrole op de Herenthoutsesteenweg. Dat zal samen met gemeente Herenthout gebeuren. De Herenthoutsesteenweg is namelijk al lang zone 70, maar er wordt nog steeds soms aan 120 km/h door de straat gescheurd, met ongevallen tot gevolg. “Er zijn al plaatsbezoeken geweest, zowel met de leverancier van de palen als met de gemeente Herenhout”, aldus Celis. “Er komt één paal in Herenthout en één paal in Nijlen. De palen worden voor de zomer besteld, en dan wachten we nog op de levering, de plaatsing, de ijking en de in dienststelling. We hopen dat de trajectcontrole begin volgend jaar in werking kan treden.”