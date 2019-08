Felle brand vernielt opbergplaats van traiteur: “De keuken bleef gelukkig gespaard.” Tim Van der Zeypen

22 augustus 2019

In Kessel bij Nijlen heeft het donderdagvoormiddag gebrand bij traiteur Outdoor Cooking Service. Het waren zaakvoerders Heidi Berghmans en Luc Liekens die de brand opmerkten. Na een eerste bluspoging werd de brandweer erbij geroepen en die kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle. Een houten opbergplaats ging volledig op in de vlammen maar de keuken van de Kesselse traiteur bleef gespaard. “Onze werking komt dus niet in gedrang. Onze huis-aan-huis dienst kan gewoon blijven door gaan”, klinkt het bij de zaakvoerders.

