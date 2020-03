Extra Time zet huishoudhulp stop: “Voortzetting niet meer te verantwoorden” Wannes Vansina

21 maart 2020

15u55 0 Nijlen De meer dan tachtig huishoudhulpen van Extra Time gaan voorlopig niet meer poetsen bij bijna 500 gezinnen in Berlaar en Nijlen. De dienstencheque-onderneming noemt een voortzetting “onverantwoord”.

Aangezien de federale regering niet heeft beslist om de sector van de dienstencheques te sluiten, maken de bedrijven zelf de keuze om de poetshulpen wel of niet te laten werken. De meeste kiezen voor de laatste optie, nu ook Extra Time.

Volgens voorzitter Griet Van Olmen werd het afgelopen week steeds moeilijker om de dienstverlening te garanderen, omdat werknemers uitvielen. “Onze poetshulpen waren bang het virus op te lopen of te verspreiden.” Ook gebruikers haakten af.

Vrijdag besliste het bestuur om de deuren te sluiten. “Nadat duidelijk was geworden dat de RVA de werkloosheid wegens overmacht van onze medewerkers zou erkennen. Daarvoor durfden we het risico niet te nemen om hen op economische werkloosheid te zetten.”

De stopzetting is vooral een probleem voor hulpbehoevenden en kwetsbare personen. Voor hen wordt nog naar een oplossing gezocht, mogelijk in samenwerking met de OCMW’s of vrijwilligers.