Extra budget voor gemeentelijk openluchtspektakel Antoon Verbeeck

13 september 2019

Het lokaal bestuur van Nijlen voorziet een extra toelage voor openluchtspektakel ‘Diamant! ’t Steentje van de Kempen’, dat eind deze maand plaatsvindt op het Kerkplein. Het gaat om een toelage van 17.500 euro. “Met dat bedrag dekken we voornamelijk de kosten voor het licht en geluid. Er bleek daar te weinig voor opzijgezet in het budget. Op zich is het een nuloperatie, omdat wij van de hogere overheid een gelijkaardig bedrag hebben ontvangen als subsidie”, sprak schepen van Financiën Bert Celis (Groen) tijdens de gemeenteraad. Voor de voorstellingen van vrijdag 27 september om 21.45 uur en zaterdag 28 september om 21.45 uur zijn er nog steeds tickets te koop. Tickets zijn online en in het gemeentehuis verkrijgbaar.