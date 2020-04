Escape rooms dicht? Dan gaan we toch gewoon online zoeken! Wannes Vansina

17u50 0 Nijlen De escape rooms zijn ten gevolge van COVID-19 gesloten, maar op initiatief van het Nijlense Breaking Out hebben ze iets bedacht om de fans zoet te houden. Tot en met het einde van de lockdown kan je een online ontsnappingsspel spelen.

Met ‘The Big Pursuit’, zoals het ontsnappingsspel heet, wordt de speler sinds zondag uitgedaagd om op onderzoek te gaan naar een criminele bende die tijdens deze lockdownperiode haar focus van de ‘echte’ wereld naar het internet heeft verlegd.

“Elke dag worden nieuwe aanwijzingen en puzzels ter beschikking gesteld, verspreid over de websites van verschillende bestaande escape rooms”, legt bedenker Jeroen Van Dessel van Breaking Out, onder meer een escape caravan, uit.

Code

Het aanbod is divers. “Bij LOCk US kan je bijvoorbeeld virtueel in ruimtes rondkijken, bij andere gaat het meer om andere raadsels die je ook in een escape room zou kunnen tegenkomen, zoals het ontcijferen van een code.”

“Op dit moment nemen een vijftiental escaperooms deel aan het spel. Er komen er dagelijks bij. Genoeg expertise dus voor leuke, interessante en uitdagende puzzels”, zegt Jan Gheyle, voorzitter van BEFEB (Belgische Escaperoomfederatie) en mede-eigenaar van De Gouden Kooi in Mechelen.

Gratis

“Tot nu toe hebben we puzzels voorzien tot het einde van de paasvakantie. Wie de meeste puzzels in de snelste tijd kan oplossen, krijgt bovendien een cadeaubon die geldig is bij alle deelnemende escape rooms”, aldus Gheyle.

Deelnemen kan via www.bigpursuit.be. Het spel is volledig gratis. Dat terwijl de escape rooms zonder inkomsten zitten. “We vragen onze gebruikers vriendelijk om vouchers te kopen voor een echt escape spel om de moeilijke periode te overbruggen”, aldus nog Van Dessel.