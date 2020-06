Elfde plaats voor Nijlen in Fietsrapport Annelin Marien

04 juni 2020

11u23 0 Nijlen Op een enquête van de Fietsersbond, die 143 Nijlenaars vorig jaar invulden, behaalt de gemeente een score van 64%. Dat levert hen een elfde plaats op, op een totaal van 83 middelgrote gemeenten. De resultaten worden meegenomen in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan.

Het Fietsrapport bevat de scores op verschillende vragen die te maken hebben met hoe aangenaam en veilig het fietsen is in de gemeente, hoe het met de infrastructuur gesteld is en hoe er over fietsen gecommuniceerd wordt. De beste score behaalt Nijlen in de categorie communicatie: de inwoners geven het bestuur een 3,8 op 5 voor het actief aanmoedigen van fietsen door acties of campagnes.

Veiligheid en fietscomfort scoren het minst goed, met een score van 2,9 op 5. “Daar zijn we ons van bewust, en we werken hard aan schoolstraten, fietsstraten, en het aanleggen van veilige fietspaden en fietsdoorsteken in en nabij het centrum”, aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Open VLD - Groen). “De aanleg van een gescheiden fietspad langs de Herenthoutsesteenweg is net klaar, en Nijlen start samen met Agentschap Wegen en Verkeer binnen afzienbare tijd met de aanleg van een veilig fietspad langs de Broechemsesteenweg. Ook aan de brug over het Netekanaal wordt de fietsveiligheid binnenkort verbeterd, en verder naar het kruispunt met de N14 op grondgebied van de gemeente Ranst. Er werden onlangs ook mobiele fietsenstallingen voor evenementen en extra fietsbeugels aangekocht. Zo werkt de gemeente naar een ‘modal shift’ waarbij we met z’n allen meer op de fiets springen en duurzame verplaatsingen maken.”