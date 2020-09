Elf basisscholen nemen deel aan Strapdag AMK

14 september 2020

10u36 0 Nijlen Op vrijdag 18 september zullen alle elf Nijlense basisscholen deelnemen aan Strapdag. Die dag komen alle kinderen met de fiets of te voet naar school, of zelfs op de step, rolschaatsen of gocart. Aan basisschool Bisterveld zal een deel van de Nieuwstraat hiervoor verkeersvrij zijn van 13 uur tot 15 uur, de Klokkenlaan zal afgesloten zijn voor verkeer van 7.30 uur tot 16.30 uur.

Op de Strapdag komen elk jaar duizenden kinderen te voet of op wieltjes naar school. Ook in Nijlen wordt er die dag gestapt en getrapt, met het thema ‘Ruimte voor Strappen!’. De boodschap: in een kindvriendelijke en gezonde schoolomgeving is er ruimte voor duurzame mobiliteit, maar ook voor groen, beweging en ontmoeting.

Nijlen is Octopusgemeente en ondersteunt daarmee de scholen op het grondgebied. Scholen ontvangen een mooi materialenpakket om aan de slag te gaan met de Strapdag en andere campagnes van het Octopusplan. Met de jaarlijkse Strapdag wil Nijlen duurzame mobiliteit stimuleren en werken aan verkeersveilige schoolroutes.

Nieuwstraat verkeersvrij

Aan basisschool Bisterveld in de Nieuwstraat in Kessel zal het deel van de straat vanaf de Smoutmolendreef tot net voor de Pastoriestraat op 18 september verkeersvrij zijn van 13 uur tot 15 uur. Er is diezelfde uren ook een parkeerverbod. Ook de Klokkenlaan in Nijlen zal verkeersvrij gemaakt worden, met een parkeerverbod van 7.30 uur tot 16.30 uur.

