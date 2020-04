Elektro Smets schenkt 10 laptops: “Zo kunnen kinderen met kwetsbare thuissituatie ook online les volgen” Annelin Marien

27 april 2020

11u15 1 Nijlen Elektro Smets uit Nijlen schenkt 10 nieuwe laptops aan het gemeentebestuur. Die worden uitgeleend aan Nijlense scholen en kwetsbare jongeren. “Zo kunnen we kinderen in een kwetsbare thuissituatie betrokken houden bij de online lessen”, zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).

Elektro Smets wil in deze bijzondere periode ook zijn steentje bijdragen om kinderen te helpen online les te volgen. Daarom schenkt de elektrowinkel 10 nieuwe laptops aan de gemeente Nijlen, die tot het einde van dit schooljaar uitgeleend worden aan kwetsbare jongeren uit de derde graad van het lager onderwijs. “Een geweldig initiatief dat echt mee het verschil zal maken", klinkt het bij het gemeentebestuur.

Ook in Nijlen zijn er namelijk kinderen en jongeren die thuis niet over een laptop beschikken. Er kwam voor sommigen al een oplossing via Githo Nijlen, dat chromebooks in bruikleen geeft. Andere kwetsbare jongeren kregen een tablet van de bibliotheek. Nijlense leerlingen kunnen ook gratis wifi aanvragen via de school of via Team Hulpverlening van lokaal bestuur Nijlen (op 03 410 02 11).