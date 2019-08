Eigenaar van runderen en kalfjes haalt dieren weg na tussenkomst van politie TVDZM

28 augustus 2019

20u15 0 Nijlen In Nijlen stelden verschillende inwoners de afgelopen dagen vragen over het welzijn van enkele kalfjes en runderen op een weide langs de Hemelweg. Na een tussenkomst en controle van de politie en Dierenwelzijn Vlaanderen besloot de eigenaar om de dieren te verhuizen.

Volgens de meldingen zou het vee opgesloten zitten tussen zeer kleine afspanningen en zouden ze maar weinig beschutting hebben voor zon of regen. Ook was niet duidelijk of de dieren wel voldoende eten en drinken kregen. “Na de meldingen is er een interventiedienst ter plaatse gegaan en er is een buurtonderzoek gebeurd. De eigenaar kon worden opgespoord en er werd een proces-verbaal opgesteld”, luidt het bij de politiezone Berlaar-Nijlen. “Tijdens onze interventie hebben we er ook voor gezorgd dat de dieren voldoende voedsel en water hadden.”

De tussenkomst van de politie leverde intussen al resultaten op. Bij een nieuwe vaststelling van de politie vanochtend, bleken de kalfjes al te zijn verhuisd. “Op initiatief van de eigenaar zelf”, klinkt het nog. “De dieren werden naar een betere leefomgeving gebracht. De overige dieren zullen in de loop van donderdag verhuizen. In afwachting werd er opnieuw voor voldoende voedsel en water gezorgd.” De politie nam intussen ook al contact op met Dierenwelzijn Vlaanderen. Zij deden intussen de nodige vaststellingen.

“Onze gemeente en onze politiezone neemt het welzijn van dieren ernstig”, besluit de politie. “Wij beschikken over een specifieke dienst Milieu en Dierenwelzijn die zich met dergelijke zaken bezig houdt. Daarnaast is er door de gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist een GAS-reglement uitgewerkt, waarin ook bepalingen zijn opgenomen over het beheer en welzijn van dieren.”