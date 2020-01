Eerste ‘sterkoe’ van Vlaanderen is Nijlense Carlota: “Als zij voorbijloopt, gaan de andere koeien opzij” Annelin Marien

10 januari 2020

13u28 0 Nijlen Boeren Luc en Stijn Peeters uit Nijlen hebben een echte vedette in hun stallen staan. Hun melkkoe Carlota kreeg namelijk als eerste koe in Vlaanderen de titel van ‘sterkoe’. Ze produceerde al meer dan 100.000 liter melk, en daarnaast ziet ze er voor haar leeftijd ook bijzonder goed uit. “Je kan haar vergelijken met een zestiger die nog altijd aan topsport doet”, klinkt het trots.

De titel ‘sterkoe’ is een titel die wordt uitgereikt door CRV, een fusie van Vlaamse en Nederlandse verenigingen voor rundveeverbetering. In Nederland werd de titel ‘sterkoe’ al langer uitgedeeld, Nederland telt een zestal sterkoeien, maar vanaf september 2019 werd de titel ook in Vlaanderen geïntroduceerd. Melkkoe Carlota van Luc Peeters en zijn zoon Stijn krijgt als eerste in Vlaanderen die eretitel te beurt.

Mooie uier

De Geelse koe Keur Qase kreeg in november wel al de titel van ‘sterkoe’ in categorie 2: het 14-jarige dier hoort bij het Geelse melkveebedrijf van Marcel Heylen, ook bekend onder de naam Keur Holsteins. “Maar vorige week kregen we telefoon van het CRV, dat ze bij een vergissing onze koe Carlota over het hoofd hadden gezien. Dus eigenlijk is Carlota officieel de eerste sterkoe van Vlaanderen, in categorie 1", vertelt Stijn Peeters. (lees verder onder de foto)

Niet elke koe komt echter voor die titel in aanmerking. Het CRV stelt hoge eisen op gebied van leeftijd, melkproductie en uiterlijk. “In september zijn er inspecteurs van het CRV langs geweest om Carlota te komen keuren. Ze scoorde goed op verschillende vlakken: ze heeft in haar leven al meer dan 100.000 liter melk geproduceerd, en ze heeft nog sterke benen en een mooie uier.”

Topsporter

Carlota ziet er dan ook nog goed uit voor haar leeftijd: ze is 10 jaar oud, en dat komt niet vaak voor. Carlota is de oudste koe in de stallen van Luc en Stijn, met zo’n 300 melkkoeien en 350 stuks jongvee. “Koeien worden gemiddeld rond de 5 jaar, dus Carlota is dubbel zo oud. Ik ben zelf 25 jaar, dus ik ken haar al van mijn tienerjaren”, zegt Stijn. Het geheim om koeien zo oud te laten worden? “Hen een optimaal comfort geven in de stal: onze koeien liggen in het zand, wat al het comfort van buiten in de weide geeft maar dan zonder de nadelen van de soms slechte weersomstandigheden. We hopen Carlota dus nog zo lang mogelijk gezond te houden. Zij is onze beste koe, het complete plaatje zeg maar. Je kan het vergelijken met een topsporter: die is op zijn best tussen 20 en 30 jaar, bij koeien is dat tussen 3 en 5 jaar. Carlota is dus zoals een zestiger die nog aan topsport doet! ”

Zij is onze beste koe, het complete plaatje. Stijn Peeters

We kunnen gerust spreken van goede genen, want de overgrootmoeder van Carlota, een koe genaamd Carola, werd in 1990 ook al bekroond als beste melkkoe van België. “Carlota’s familie zit al generaties lang bij ons bedrijf, en Carlota staat nu ook op het punt om voor de negende keer te bevallen”, vertelt Luc. “Carlota is sterker dan de rest, en ze is ook best een bazig type. Je merkt die rangorde tussen de koeien: als Carlota voorbijloopt, gaan de andere koeien opzij!”