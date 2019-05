Eerste schoolstraat van Nijlen aan Sint-Calasanzinstituut: “Hopelijk volgen er nog” Antoon Verbeeck

13u25 0 Nijlen In Nijlen werd dinsdagochtend de allereerste schoolstraat geopend. Het gaat over een deel van de parking van de sporthal in de Gemeentestraat, in de richting van de schoolpoort van het Sint-Calasanzinstituut. Leerlingen huldigden de schoolstraat in met stoepkrijt en een ritje op de step of fiets.

“Aan het Sint-Calasanzinstituut waren er voor en na schooltijd vaak conflictsituaties met wagens en zwakke weggebruikers. Wagens kwamen tot vlak voor de schoolpoort rijden en maakten dan draaimanoeuvres. Er werd ook geparkeerd op plaatsen die niet aangeduid zijn als parking. Voortaan beperken we een halfuur voor en na schooltijd de toegang tot de school en kan je enkel te voet of met de fiets tot aan de schoolpoort rijden. We geven ook duidelijk aan dat er niet geparkeerd mag worden op plaatsen die daar niet op voorzien zijn. Met initiatieven als school- en fietsstraten willen we als lokaal bestuur het signaal geven dat de fietser en voetganger voor ons veel waard zijn”, aldus mobiliteitsschepen Bert Celis (Groen – Open Vld).

Het Sint-Calasanzinstituut krijgt dus de primeur in Nijlen. “Maar we hopen dat een schoolstraat ook de andere scholen in onze gemeente kan enthousiasmeren. Concrete toezeggingen zijn er voorlopig nog niet”, weet schepen van Onderwijs Griet Van Olmen (CD&V). De komende weken zal er in de schoolstraat gecontroleerd worden of de bestuurders zich aan de nieuwe regels houden.