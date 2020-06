Eerste pakjesautomaat in Nijlen officieel geopend op Pastoor Schelkensplein Annelin Marien

22 juni 2020

16u53 1 Nijlen Vandaag werd op het Pastoor Schelkensplein in Kessel een gloednieuwe pakjesautomaat van bpost officieel ingehuldigd, daarbij ook de eerste pakjesautomaat in de gemeente Nijlen. Bart Vervloet verzond er namens zijn vrouw Joke Schepens een pakketje naar haar petekindje in Ranst.

Dankzij de pakjesautomaat met 70 lockers kan je 24 uur per dag en zeven op zeven je pakje afhalen: je moet aan de automaat enkel de QR-code scannen die je ontvangt van zodra je pakje geleverd is, en de locker met jouw zending opent. Je kan ook eenvoudig pakjes verzenden via de pakjesautomaat. Elke ochtend levert bpost pakjes die je kan afhalen, elke avond worden de te verzenden pakjes opgehaald.

Centrale plek

De eer om het allereerste pakje te verzenden via de pakjesautomaat was voor Bart Vervloet. Zijn vrouw, Joke Schepens, won de wedstrijd van de gemeente Nijlen waarbij je het aantal pakketjes moest raden dat in de maand april in de gemeente Nijlen werd verzonden. Dat waren er 15.000, en daar zat Joke met 13.200 het dichtste bij. “Joke heeft dan maar een pretpakketje met wat speelgoed in elkaar gestoken voor haar petekindje, dat in Ranst woont”, vertelt Bart. (lees verder onder het filmpje)



“Steeds meer mensen vinden hun weg naar online bestellingen, en zo'n pakjesautomaat is toch wel heel gemakkelijk om je pakketje af te halen of te verzenden”, vertelt schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen - Open VLD). “Het is je wellicht al wel eens overkomen dat je pakje net geleverd wordt als je niet thuis bent. We hebben ervoor gekozen om de pakjesautomaat op een centrale plek te zetten, zodat de lokale handelaars er ook baat bij hebben. Als mensen een pakje komen verzenden of afhalen kunnen ze nog snel even passeren bij de beenhouwer of de bakker, en andersom: als mensen toevallig bij een van de handelaars moeten zijn, kunnen ze hier ook meteen hun pakje wegdoen of ophalen.”

De gemeente koos ervoor om te starten met een pakjesautomaat in deelgemeente Kessel, omdat er in Kessel al even geen postkantoor meer is. “Maar we zoeken in Nijlen ook nog naar een geschikte locatie voor een pakjesautomaat”, aldus Celis.