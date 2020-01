Eerste inschrijvingen voor speelpleinwerking lopen binnen AMK

10 januari 2020

13u08 0 Nijlen Tijdens de zomervakantie van 2020 wordt er voor de 18de keer speelpleinwerking georganiseerd in Nijlen. Speelplein Boemerang organiseert in juli en augustus opnieuw vijf weken heel wat activiteiten voor 4- tot 13-jarigen in de Klokkenlaan. Kinderen kunnen er halve of hele dagen mee gaan spelen of zich uitleven in allerlei speelhoeken zoals de bouwhoek, speeldorpen en een crea-atelier. Sinds deze week kan je je inschrijven, en de eerste inschrijvingen lopen al binnen.

Vorige zomer kwamen er gemiddeld dagelijks 152 kinderen mee spelen. Een ploeg van 17 animatoren onder leiding van een hoofdanimator en de jeugdconsulent zorgen voor de begeleiding en een gevarieerd aanbod van activiteiten. Op woensdag voorzien ze telkens een themadag, en elke vrijdag trekt Speelplein Boemerang op uitstap. Sinds deze week kan je je online al inschrijven voor volledige speelpleindagen en de uitstappen op vrijdag. Je kan tijdens de zomer op het speelplein ter plaatse nog inschrijven, maar de eerste inschrijvingen lopen toch al binnen.

Vanaf maandag 13 januari kan je je ook inschrijven voor enkele creakampen die plaatsvinden op het speelplein. Wie voor halve dagen of voor specifieke activiteiten wenst in te schrijven moet nog even geduld hebben, want dat kan pas vanaf 20 april 2020.

Alle inschrijvingen lopen via https://nijlen.ticketgang.eu. Voor meer informatie kan je jeugdconsulent Gunther Melis contacteren (gunther.melis@nijlen.be of 03 410 03 76) of een kijkje nemen op www.jeugdnijlen.be.