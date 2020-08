Eén kilogram cannabis in beslag genomen bij huiszoeking Tim Van Der Zeypen

13 augustus 2020

11u35 0

De politie van Berlaar-Nijlen heeft gisteren een huiszoeking uitgevoerd in een woning in Nijlen. “Bij die huiszoeking werd er door de recherche naast één kilogram cannabis ook nog een precisieweegschaal, verpakkingsmateriaal en een geldsom van 8.000 euro aangetroffen”, luidt het bij de politiezone. De drugs, het geld en het materiaal werden allemaal in beslag genomen. Tijdens de huiszoeking werd ook de bewoner gearresteerd. Het gaat om een 22-jarige man. Na zijn verhoor op het politiekantoor werd hij ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Die heeft de man aangehouden”, besluit de politie. Het onderzoek wordt nu verder gezet door de lokale recherche.