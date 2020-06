Duo schuldig aan uitbaten van cannabisplantage Tim Van Der Zeypen

25 juni 2020

13u20 0 Nijlen Twee mannen zijn door rechter Suzy Vanhoonacker schuldig bevonden aan het uitbaten van een cannabisplantage. In maart 2019 werd er in een woning in Nijlen een professionele plantage aangetroffen met in totaal zo’n vijfhonderd cannabisplantjes.

De plantage was professioneel opgebouwd, de elektriciteit werd voor de meter afgetapt. Via onderzoek van de politie konden ook twee betrokkenen worden geïdentificeerd. Het ging om een dertigjarige Lierenaar en een medebewoner. Die laatste liet verstek gaan, de Lierenaar liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat.

De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd. “Mensen die plantages opbouwen hebben mensen zoals mijn cliënt nodig. Hij is makkelijk te overtuigen en te manipuleren”, klonk het bij de strafpleiter. “Deze plantage heeft hij niet opgebouwd. Dat waren Nederlanders die hij had leren kennen in een bordeel.”

Represailles

Het onderzoek naar die Nederlanders werd stopgezet. Onder meer omdat de Lierenaar weigerde om hun namen te geven. “Uit vrees voor represailles”, luidde het nog op zitting. De Lierenaar riskeerde een celstraf van drie jaar. De verdediging vroeg om daar niet op in te gaan. Zij vroegen een werkstraf. De Mechelse rechter ging hier echter niet op in. Zij veroordeelde de man tot een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro met uitstel gedurende drie jaar. De medebewoner werd eveneens schuldig bevonden. Hij kreeg bij verstek een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis is nog niet bekend. Aan elektriciteitsmaatschappij Fluvius kreeg een schadevergoeding toegekend van zo’n 5.500 euro.