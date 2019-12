Drone neemt foto’s van gemeentelijke daken Antoon Verbeeck

18 december 2019

16u23 2

In Nijlen was vandaag het Limburgse bedrijf D-Skyvision aan de slag voor een controle van daken van gemeentelijke gebouwen. Bij die controle werd een drone ingezet. “Onze taak bestaat eruit om beelden te nemen van de daken van acht gebouwen in de gemeente. Daarna sturen we de foto’s door naar een ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het bestuderen van de conditiestaat van patrimonium. Het is het bureau dat de gemeente kan vertellen in welke staat de daken verkeren”, zegt Dirk Dedry van D-Skyvision. “Foto’s nemen voor steden en gemeenten doen we in gans België. We weten dus waaraan we beginnen.” Het politiecommissariaat, het gemeenschapscentrum, de sporthal in Kessel, het oud gemeentehuis van Kessel, githo Nijlen, Goezo, de kunstacademie en de technische dienst werden in beeld gebracht.