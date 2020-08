Drie jaar cel voor vijftiger met verborgen cannabisplantage achter kleerkast op zolder Tim Van Der Zeypen

19 augustus 2020

13u15 1 Nijlen Chris F., een 56-jarige man uit Nijlen, is woensdag veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar. In de woning van de vijftiger werd in mei 2020 een cannabisplantage aangetroffen met een 250-tal plannen. Er werd ook nog zo’n 80.000 euro verbeurd verklaard. Geld dat de man met de plantage zou hebben verdiend.

De politie van Berlaar-Nijlen ontving kort voor de huiszoeking in de woning van F. langs de Zandvekenvelden in Nijlen een anonieme brief. Daarin werd de cannabisplantage tot in detail beschreven. Niet enkel het aantal planten werd vermeld, ook hoe de speurders tot bij die plantage konden geraken. De plantage zat namelijk verstopt op zolder en achter een geheime ingang via een kleerkast.

De brief bevestigde de langdurige vermoedens van de recherche nadat het via buurtbewoners had opgevangen dat er in de buurt een hevige cannabisgeur hing. Bovendien bleek dat de bewoner van de woning ook al een lange tijd geen meterstanden had doorgestuurd naar nutsmaatschappijen Fluvius en Pidpa. Eind mei viel de politie de woning binnen. De plantage werd effectief aangetroffen en de vijftiger werd gearresteerd.

Civiele Bescherming

De plantage werd ontmanteld en de plantjes werden vernietigd. Dat gebeurde toen door de civiele bescherming. Ook Fluvius moest de elektriciteit in de woning komen herstellen. Die bleek te zijn afgetapt voor de meter. Daarom stelden zij zich burgerlijke partij. Fluvius vroeg een schadevergoeding voor de diefstal van elektriciteit en kreeg die ook toegekend.

Volgens het parket had de man in totaal zo’n vijf keer geoogst. Het berekende de gemaakte winst met de plantage op zo’n 260.000 euro. Geld dat het parket graag verbeurd zag verklaard. De verdediging vroeg enige mildheid bij die berekening. En dat deed de rechtbank ook. Ze gingen niet in op de verbeurdverklaring van de 260.000 euro, maar verkleinde dat bedrag naar 80.000 euro.

Drie jaar effectief

De verdediging betwistte de feiten niet , maar probeerde ze wel te kaderen. “Hij deed het uit pure geldnoodzaak en een stukje om in zijn eigen drugsgebruik te kunnen voorzien”, luidde het bij F.’s advocaat Bart Verbeelen. “Door een ziekte had hij veel pijn en hij gebruikte de drugs ook voor zijn burn-out en depressie.” De rechtbank volgde het pleidooi van de strafpleiter niet.

De vijftiger werd woensdagochtend schuldig bevonden aan het telen van de drugs en werd veroordeeld tot een celstraf van drie jaar effectief. Bovenop de verbeurdverklaring van de 80.000 euro kreeg hij ook nog een boete opgelegd van 8.000 euro. Of de vijftiger in beroep in zal gaan tegen zijn veroordeling is nog niet bekend.